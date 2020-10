La Roja arrancó las clasificatorias con una controversial y amarga derrota ante Uruguay

La selección chilena batalló pero no pudo y sufrió una amarga y controversial derrota por 2-1 ante Uruguay en Montevideo, en el inicio de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, en un partido que estuvo marcado por los polémicos cobros arbitrales del paraguayo Eber Aquino que perjudicaron a La Roja.

El desarrollo del primer tiempo fue parejo. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda intentó tomar la posesión y se aproximó al área uruguaya, pero falló en su estrategia, ya que buscó muchas veces con centros por alto, los cuales fueron dominados por la alta defensa local.

También careció de profundidad y solo tuvo una llegada de peligro, en los primeros minutos, con un remate de Alexis Sánchez que fue contenido por el portero Martín Campaña.

A primeira chance do jogo! Alexis Sánchez fez boa jogada e finalizou, mas o goleiro Campaña fez a defesa! Segue Uruguai 0 x 0 Chile!

Alexis, el mejor de la cancha junto a Arturo Vidal, trató de filtrar pases y meter habilitaciones como las que suele hacer en Inter de Milán, pero no tuvo la precisión, en parte por la férrea marca de la potente dupla de Diego Godín y Sebastián Coates.

Los uruguayos, en tanto, tampoco tenían profundidad y solo asustaron con un derechazo de Federico Valverde que se estrelló en el palo.

NO TRAVESSÃO! Suárez passou para Valverde, e o jogador do Real Madrid soltou uma bomba na trave! Segue Uruguai 0 x 0 Chile



Esse jogaço das Eliminatórias está AO VIVO AGORA NO @EIPlus! Assine para assistir: https://t.co/uknTEJeEkE pic.twitter.com/sFVsEGb7NZ