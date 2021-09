Lasarte sobre ausencia de Alexis: Nos afecta y debemos encarar lo que viene con lo que tenemos

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, resaltó la ausencia de Alexis Sánchez, dada la importancia del delantero de Inter de Milán en el esquema de la Roja y en todo lo que aporta el delantero tocopillano al equipo a partir de su calidad y de su experiencia.

"Si a una selección le falta uno de sus mejores futbolistas, de mayor recorrido, de mayor experiencia y con esa cantidad de logros, es significativo. Le pasa a todos, a Argentina, Brasil, Perú, Paraguay. Está claro que nos afecta, pero no nos podemos quedar en lamentación, y debemos encarar lo que viene y con lo que tengamos", dijo Lasarte en conferencia de prensa.

"Desde ese lugar, modifica y complica, pero debemos pensar en que se puede recuperar. No he hablado con él en estos últimos tres o cuatro días; su etapa está en evolución y entiendo que sigue trabajando diferenciado. Esperamos que este mes le sirva para contar con él en el período siguiente", añadió.

El ex DT de la UC y la U también tuvo palabras para el nivel que ha mostrado Eduardo Vargas, a quien elogió.

"Estuve hablando con un jugador del plantel y me dice 'qué suerte que tenemos un delantero nuevo', y no entendí. Y me dice 'ese del Mineiro', y nos reímos. Y eso grafica como está Vargas. Esta muy fibroso, muy preparado, muy delgado, y se le ha visto muy bien en la Copa Libertadores. Ya lo mostró en Copa América, está renovado, con otra confianza y ojalá pueda materializar en goles", comentó el charrúa antes de comentar cómo está trabajando justamente el ataque de la Roja.