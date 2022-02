Lasarte sobre la dificultad del triunfo ante Bolivia: Tuvimos que cambiar la planificación por la cancha

El director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, valoró la actuación de sus dirigidos, que ganaron por 2-3 ante Bolivia en La Paz, y aseguró que el mal estado de la cancha por la lluvia afectó la forma de enfrentar el partido.

Lasarte dijo que su equipo fue superior en todo momento, debido a una crítica en la conferencia de prensa: "No entiendo la pregunta. El primer tiempo fue nuestro y en el segundo ellos empezaron mejor, pero nosotros tuvimos muchas más oportunidades. Tuvimos que cambiar la planificación del partido en el camarín porque la cancha estaba muy complicada. Es muy difícil ganar acá".

Además, destacó el resultado porque "la obligación que tenía el partido. Para nosotros, el no ganar era quedar al límite de las posibilidades. Ganar da confianza. No es fácil ganar acá (en La Paz). Me voy contento por cómo trabajamos. El grupo se cerró y se blindó y vinimos convencidos de ganar los tres puntos, lo que ocurrió".

También, destacó el trabajo de dos jugadores de Colo Colo: "Gabriel Suazo se ganó el lugar. Con Ecuador jugó muy bien esos minutos. En los partidos de los jugadores del medio local jugó muy bien. Lo de Brayan Cortés me pareció sobresaliente".

Finalmente, alabó a Paulo Díaz: "Hizo un gran partido, fue uno de los jugadores que tuvo un nivel alto. Es algo parecido a lo que viene haciendo en River Plate".

Chile cerrará las Clasificatorias en marzo ante Brasil (de visita) y Uruguay (de local).