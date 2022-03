Luis Jiménez: Chile tiene buenas armas para pararse de igual a igual ante Brasil

El seleccionado chileno Luis Jiménez valoró su convocatoria para los partidos ante Brasil y Uruguay de las Clasificatorias a Qatar 2022 y se mostró confiado en dar un batacazo en el Maracaná para seguir con vida en la ruta al Mundial.

"Estoy feliz, contento, con mucha ilusión, con la ilusión de poder clasificar al Mundial", dijo en palabras difundidas por Palestino.

"Son dos partidos importantes, difíciles, pero somos conscientes que lo podemos lograr, vamos con mucha ilusión, con mucha fe a jugar nuestra posibilidad", sostuvo Jiménez.

Ante la opción de lograr una hazaña de visita, manifestó que "siempre hay una primera vez, en el fútbol, sobre todo hoy en día no hay grandes diferencias. Son once contra once, creo que Chile tiene buenas armas para pararse de igual a igual y por qué no salir con una victoria por primera vez desde Brasil".

Chile enfrenta a Brasil el 24 de marzo y a Uruguay, el 29.