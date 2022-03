Luis Suárez anunció su próximo retiro de la selección uruguaya: Fue mi último partido en Clasificatorias

El delantero uruguayo Luis Suárez, goleador histórico de las Clasificatorias sudamericanas tras su anotación a la Roja este martes, afirmó que se acerca el final de su paso por la Celeste.

"Fue mi último partido en Clasificatorias, con 35 años es imposible que llegue a otra", apuntó en palabras reproducidas por el medio charrúa Ovación, donde explicó que la conquista de chilena en San Carlos de Apoquindo fue una especie de desahogo.

"Hasta me emociona porque uno ya lleva muchos años de trayectoria, he pasado muchos momentos complicados en mi carrera, vivimos momentos complejos con la destitución del maestro -Oscar Tabárez-, porque decían que algunos jugadores molestaban, que no estaban para el nivel, pero mostramos rebeldía. Uno puede estar bien o mal, pero la entrega por la camiseta tiene que estar", dijo.

"Uno siempre está acostumbrado a convivir con la crítica, se lo digo a los jóvenes: lo difícil no es llegar, es mantenerse, convivir con la crítica. Diego Godín y yo sufrimos mucho al ser referentes, ganamos con Paraguay y estamos acá gracias al maestro Tabárez, somos responsables de ciertos actos, pero a veces se nos faltó el respeto", siguió Suárez.