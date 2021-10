Martín Lasarte defendió a Alexis Sánchez, pero reconoció que no está en su plenitud

En la previa del duelo ante Paraguay, el técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, hizo una férrea defensa del delantero y referente de la Roja, Alexis Sánchez, aunque reconoció que el jugador de Inter de Milán no está en la plenitud de sus condiciones.

"Cuando un jugador no puede dar el máximo, tiene que dar cinco. Y Alexis no estaba para el siete, porque no estaba en su mejor momento, pero lo vi con ganas, siempre intentó, no se escondió. Eso es un elemento positivo y ha sido valorado por sus compañeros", dijo el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

"No estaba para dar un siete, no está en su mejor momento y se equivocó, pero intentó de nuevo. Eso es muy bueno. No sé si jugará en la misma posición que el otro día, si eso es lo que me preguntan", complementó.