Messi tras el triunfo de Argentina: De a poco nos vamos haciendo fuertes como grupo y equipo

El delantero argentino Lionel Messi valoró el triunfo de su selección ante Perú por 0-2 este martes en Lima, resaltando que el equipo se fortaleció al cerrar el año con un triunfo que los dejó en el segundo puesto de las Clasificatorias.

"Contento por la victoria, la vinimos a buscar. La necesitábamos después del partido que no pudimos ganar. En el segundo tiempo habíamos sido superiores, no habíamos tenido la suerte de convertir. Hoy, desde el principio hicimos un grandísimo partido. Llegaron los goles y muchas ocasiones. Se ganó, importante para sumar que las Clasificatorias son complicadas. Sumar es buenísimo", apuntó el jugador de FC Barcelona.

"El segundo tiempo del otro día fue muy bueno. Hoy se siguió la misma línea. Se levantó el nivel, convertimos lo que nos faltó el otro día. Es el camino que tenemos que seguir. De a poco nos vamos haciendo fuertes como grupo y equipo, con la idea nuevamente. No es fácil ganar en las Clasificatorias con facilidad", agregó.

Messi, finalmente, aseguró que "vengo acá, intento dar el máximo y me veo capacitado para darle a este grupo y seguir por la camiseta. Me siento bien y si el DT decide que esté, voy a estar. Y si no, no. Me siento bien para seguir viniendo, trabajando y sumando partidos y victorias".