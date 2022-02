"Nunca paró de correr": Blackburn Rovers enloqueció con partidazo de Brereton en La Paz

El club inglés Blackburn Rovers destacó el gran partido que jugó el seleccionado chileno Ben Brereton en la altura de La Paz, donde fue un activo agente ofensivo en el triunfazo 3-2 que logró la Roja.

"El partido pudo haberse jugado a 3,600 metros sobre el nivel del mar, después de un aguacero que causó un retraso de 30 minutos en el inicio, pero aún con las condiciones más difíciles, Ben Brereton nunca paró de correr", señalaron desde la institución británica.

Brereton, que fue titular y estuvo en cancha hasta los 74 minutos, cuando fue sustituido por Joaquín Montecinos, regresará a su país para volver a competir en la Championship, donde los Rovers buscan el regreso a la Premier.

🇨🇱 The game may have been played 3,600 metres above sea level, after a downpour that caused a 30 minute delay to kick-off, but in the most testing of conditions @benbreo never stopped running! 🏃‍♂️#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/P8svvn0qMP