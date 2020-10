Oscar Tabárez: Hay que respetar al VAR, aunque el deseo es mejorarlo

El entrenador de la selección uruguaya, Oscar Tabárez, fue enfático al señalar que es importante respetar las decisiones del VAR luego de la victoria "charrúa" sobre Chile, con polémica incluida, y agregó que su escuadra no acostumbra a hablar al respecto, pese a que se sientan o no perjudicados.

El DT fue consultado por su parecer sobre la molestia que generó en Chile la caída del jueves en Montevideo y sostuvo que "de esos temas no puedo hablar, sobre expresiones, sentimientos o posturas de otras personas. Tratamos de no hacer eso y cuando a veces alguna decisión, como la que pasó por ejemplo en Copa América en el partido contra Perú, que nos ganó y sacó de la posibilidad de avanzar a la final, nunca opinamos".

"También, hubo decisiones del VAR que fueron en contra de las posibilidades de Uruguay y más allá que sean justas o injustas, son siempre opinables, así que no es nada nuevo, y tenemos una postura de no hablar, cuando nos perjudicaron tampoco", agregó el día posterior al debut en Clasificatorias.

"Acepto lo que pasó ahí, hay que respetar al VAR, obviamente el deseo es mejorarlo para que no haya problemas en los partidos, pero me parece que no se debería encontrar cualquier ocasión en que uno se siente perjudicado para hacer una revolución", complementó.

"Me parece que nosotros no lo hacemos, sabemos que en una eliminatoria se puede ganar o perder, el objetivo nuestro, con esta incertidumbre, era no caernos, y lo logramos, pese a que en algún momento fuimos superados por el rival", agregó el maestro.

"De verdad, hay que aceptar lo que venga, porque es la única manera de decir que realmente somos lo que queremos es en cada partido, el resto de la eliminatoria va a decir quiénes son los que van a acceder a la clasificación, quiees no, y después vendrá otra y otra eliminatoria, pero no nos podemos quedar en los problemas", siguió Tabárez.

"Es nuestra opinión y la base de nuestra manera de proceder. Respecto a las opiniones, no digo nada", finalizó.