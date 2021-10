"Pollo" Castillo vivió su bautizo en la Roja: "Claudito Bravo me empezó a vacilar"

El reconocido influencer nacional "Pollo" Castillo visitó la concentración de la selección chilena y vivió un particular "bautizo", en el cual interpretó canciones de Cristian Castro y Marcianeke, como parte de una intervención programada por Adidas, la marca que viste a la Roja.

De acuerdo a lo que contó en Las Ultimas Noticias, el youtuber llegó tarde a la presentación y además olvidó su parlante: "Los cabros se estaban yendo y les dije, vamos para adentro, voy a hacer un bautizazo".

"No había tiempo, los cabros estaban súper desgastados. Lo saqué a flote con pura perso. Me subí a la silla, me presenté, hubo pifias y empecé a cantar 'Azul' de Cristian Castro. Tuve que gritar. Claudito Bravo me empezó a vacilar, encontró lenta la canción, pero yo tenía una sorpresa", siguió.

Tras eso, sonó un tema de Marcianeke y Castillo realizó un baile: "Lo di todo, me abrí de piernas al final", siguió en el matutino.

Finalmente, le regaló un indio pícaro a Ben Brereton, presentó a Joaquín Montecinos y Gary Medel le dio un golpe en la cabeza. "Paulo Díaz me gritó que estaba gordo, así que me levanté la polera".