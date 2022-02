Resumen: La Roja revivió en las Clasificatorias y Ecuador quedó a un paso del Mundial de Qatar

Este martes se disputó la fecha 16 de las Clasificatorias, una jornada en la que Chile volvió al triunfo al imponerse en La Paz por 3-2 a Bolivia, con lo que mantiene viva la ilusión de sacar boletos al Mundial de Qatar 2022.

El equipo que dirige Martín Lasarte logró imponerse gracias a un doblete de Alexis Sánchez y un tanto de Marcelino Núñez para alcanzar 19 puntos en la tabla y quedar en el sexto lugar de la tabla, a solo dos unidades del repechaje que hoy tiene a Perú como clasificado.

Es que los "incaicos" rescataron un empate ante su similar de Ecuador por 1-1 que los dejó con 21 unidades, cerca de la clasificación al Mundial.

Ecuador, por su parte, no pudo abrochar su clasificación, pero quedó a un paso y, por lo bajo, jugará el repechaje, pues tiene 25 puntos y se volvió inalcanzable.

El cuarto puesto, en tanto, quedó en manos de Uruguay que goleó por 4-1 al eliminado Venezuela y alcanzó 22 unidades para seguir soñando con un paso directo a la cita planetaria.

El que se complicó sobremanera tras la doble fecha fue Colombia que perdió 1-0 ante Argentina y es septimo con 17 unidades. El equipo de Reinaldo Rueda tiene que ganar sus dos partidos y esperar una serie de resultados para poder clasificar.

Por último, Brasil aplastó por 4-0 a Paraguay y la dejó matemáticamente eliminada, quedando a un triunfo de asegurar el primer lugar de las Clasificatorias.

Así está la tabla:

1. Brasil, 39 puntos (+27)*

2. Argentina, 35 (+16)*

3. Ecuador, 25 (+10)

4. Uruguay, 22 (-3)

5. Perú 21 (-4)

6. Chile, 19 (-1)

7. Colombia, 17 (-4)

8. Bolivia, 16 (-12)

9. Paraguay, 13 (-14)

10. Venezuela, 10 (-16)

* Un partido menos

Programación de la jornada 17 de las Clasificatorias:

24 de marzo

Argentina vs. Venezuela.

Brasil vs. Chile.

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador.

Uruguay vs. Perú.

* Horarios y estadios por confirmar.

Programación de la jornada 18 de las Clasificatorias:

29 de marzo

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

* Horarios y estadios por confirmar.