Tite desmintió rumores sobre posible llegada a Arsenal tras el Mundial

El seleccionador de Brasil, Tite, desmintió este lunes la información que circuló en medios locales sobre su posible llegada a Arsenal de Inglaterra después de dirigir en el Mundial de Qatar.

"Sobre la información dada durante la transmisión de la red Globo, mi sentimiento es de mucha tristeza. Y me pongo triste porque se pasa una información para el público que es mentira", afirmó Tite en rueda de prensa a un día del partido con Bolivia correspondiente a la última jornada de las Clasificatorias.

"Les digo a las personas que se sienten identificadas conmigo que estén tranquilas, porque Tite tiene una actitud personal que valoriza su actividad profesional y sabe de la responsabilidad con la selección brasileña", expresó.

El jueves, durante la transmisión por televisión del partido en el que Brasil goleó a Chile por 4-0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, circuló la información de que el entrenador ya tenía una aproximación con representantes del club londinense.

"Pido disculpas a Arsenal, pero esa información no partió de nosotros y no hay absolutamente nada. En un momento de 'fake news' (noticias falsas) tan grande, una información que no es verdadera me entristece y espero que eso sea corregido, porque retractarse engrandece", apuntó.

"Mi familia puede quedarse tranquila porque tengo dignidad y un respeto muy grande a la selección brasileña", puntualizó.