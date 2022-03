"Vergüenza mundial": José Luis Chilavert cargó contra la Conmebol por polémica en el Uruguay-Perú

José Luis Chilavert, ex arquero de la selección paraguaya, apuntó a la Conmebol por el supuesto gol de Perú ante Uruguay en los descuentos, que no fue cobrado pues los árbitros determinaron que el balón no ingresó completamente al arco "charrúa".

Fiel a su estilo, "Chila" responsabilizó directamente a la Confederación Sudamericana ante lo que el considera un fallo arbitral. "Vergüenza Mundial de la Corrupbol, le robaron a Peru, así matan el fútbol", escribió en su cuenta de Twitter.

La jugada fue la polémica del partido, ya que hubiese significado el empate en lo que terminó siendo un 1-0 a favor de Uruguay. Con la igualdad, la "blanquirroja" aún tendría opciones de conseguir un cupo directo al Mundial.

Se desestimó el tanto tras revisión del VAR. "La celeste" ganó, cerrando sus pasajes a Qatar 2022, y Perú deberá buscar un cupo para el repechaje intercontinental, que será ante un rival asiático.