Luka Modric y Casemiro intercambiaron camisetas tras el primer tiempo entre Brasil y Croacia

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Luka Modric y Casemiro intercambiaron la camiseta tras el término del primer tiempo del partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 que enfrenta a Croacia y Brasil en el estadio Ciudad de la Educación, en el que fue su reencuentro después de ocho temporadas en las que, junto al alemán Toni Kroos, formaron un mediocampo histórico en Real Madrid.

Ambos se buscaron durante los primeros 45 minutos, con Modric siempre pendiente de Casemiro, intercambiándose los papeles, cuando Brasil tenía el balón, incluso robándole en una ocasión el esférico en el inicio de la jugada.

Tras esto, ambos intercambiaron sus camisetas para guardar un recuerdo más de su amistad fuera y dentro de un terreno de juego en el que, junto a Kroos, formaron la histórica "CMK" que ganó 16 títulos, destacando 3 Ligas y 4 Ligas de Campeones.

Casemiro appears to be asking Modrić for his shirt as they head down the tunnel for half time pic.twitter.com/BIYhSaoo26