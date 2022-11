Técnico de Estados Unidos se disculpó por lío con la bandera de Irán

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, ofreció este lunes disculpas "en nombre de los jugadores y del personal" del equipo después que la Federación de Fútbol de su país publicara una imagen de la bandera de Irán sin el escudo de la República Islámica.

A menos de una jornada de enfrentarse al equipo asiático en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial, Berhalter vivió una rueda de prensa oficial de la FIFA bastante tensa con preguntas afiladas de los medios iraníes.

Primero, dejó claro que ni él ni sus jugadores participaron en las publicaciones de las redes sociales de la Federación de Fútbol de Estados Unidos que después fueron eliminadas. Antes de hacerlo, Irán presentó una queja ante el Comité de Ética de la FIFA y después Berhalter pidió perdón.

"Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte", dijo.

"No teníamos ni idea de lo que presentó la federación. Los jugadores y el personal no lo sabían. Nuestro pensamiento está en el partido. No quiero sonar distante, pero los jugadores trabajaron muy duro durante los últimos cuatro años. Tenemos 72 horas entre el choque de Inglaterra y el de Irán y estamos muy enfocados en cómo superarles. Por supuesto, nuestros pensamientos están con el pueblo iraní... todo el equipo, todos, pero tenemos puesto el foco en el partido", agregó.

Berhalter y Adams fueron preguntados por los efectos negativos de la inflación de los Estados Unidos, por si la población estadounidense realmente está interesada en el fútbol, por si saben que los ciudadanos estadounidenses pueden viajar a Irán y no al revés o por si hay racismo en su país. Sortearon casi todas las preguntas, aunque Adams contestó a una.

Sobre la discriminación racial, dijo que actualmente hay un "proceso" para superarla y que lo importante es que se está viendo "progreso". Después, el jugador de Estados Unidos fue increpado por pronunciar mal Irán (dijo 'Eirán' y el reportero le informó de que se pronunciaba 'Irán') y pidió perdón por su error.