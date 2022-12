El posteo de Messi tras liderar a Argentina a ganar el Mundial de Qatar: "No me lo puedo creer"

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Lionel Messi fue una de las principales figuras en el Mundial que ganó la selección argentina en una grandiosa final contra Francia, con dos goles y un tanto en la tanda decisiva de penales, alcanzando de esta manera uno de sus grandes sueños.

Tras los festejos, se dio el tiempo de reflexionar a través de redes sociales señalando: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer".

"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", dijo en un posteo de Instagram.

"El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!!!", celebró el "10".

Cerró su posteo con un "VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!" y un "nos estamos viendo muy pronto".