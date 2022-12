Messi se molestó con el célebre chef Salt Bae por insistente pedido de una foto

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El astro argentino Lionel Messi tuvo un gesto que dio la vuelta al orbe cuando terminó el Mundial de Qatar 2022, pues ignoró en un principio y luego se mostró molesto con el célebre chef Salt Bae.

El cocinero, conocido por sus comidas bañadas en oro, le pidió en varias ocasiones una selfie al ídolo trasandino, pero éste no pareció muy contento con la solicitud.

Revisa el momento:

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt