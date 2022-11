Técnico de Irán apuntó a la prensa: No le hacen estas preguntas a otros países

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Carlos Queiroz, entrenador de Irán, aseguró que la prensa tiene todo el derecho del mundo a preguntar sobre la situación política de ese país, pero que no hace las mismas preguntas a otros que también pueden tener problemas políticos.

"No importa si es justo o no", dijo Queiroz al ser preguntado sobre si es justo que los futbolistas iraníes sean cuestionados con preguntas políticas.

"La prensa tiene derecho a preguntar. Para nosotros no hay problema, pero es importante que si nosotros respetamos, ustedes lo hagan. No hay nada malo que la prensa pregunte lo que quiera. Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo que me extraña es que no hacen esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas también. No creo que sea justo preguntarles solo a ellos y juzgarles".

En el tema deportivo, Irán juega este viernes su segundo partido en la fase de grupos contra Gales.

"Es una oportunidad para disfrutar del fútbol. Ellos tienen a Gareth Bale, son un equipo fantástico con una afición que aprieta mucho. No podría haber un ambiente mejor para poder disfrutar de un partido de partido. Tenemos muchas ganas porque los jugadores están tranquilos y mañana tenemos un rival propicio para disfrutar".