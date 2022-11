Gerardo Martino tras empate con Polonia: "Merecimos ganar el partido"

El argentino Gerardo "Tata" Martino, seleccionador de México, analizó el empate ante Polonia en el Mundial de Qatar y, pese a quedar conforme con el juego exhibido, aseguró que merecían haber ganado por lo que su equipo hizo en el primer tiempo.

"Fue un partido donde en el primer tiempo lo buscamos mejor, lo controlamos. Merecimos irnos con algún tipo de ventaja. En la segunda parte se emparejó y no tuvimos tantas llegadas claras, con el penal para Polonia tras un error nuestro. Con lo hecho en el primer tiempo merecimos ganar el partido", dijo en rueda de prensa.

"Nos faltó precisión de cara al arco. Estuvimos en intensidad, en control del partido... muy atentos para no dejar correr al rival, que juega al contragolpe. Nos faltó un poco más de llegada. No hemos sufrido porque no dejamos correr al rival, que es peligroso en eso", precisó.

Martino también valoró la gran sorpresa del Mundial, la derrota del favorito Argentina ante Arabia Saudita, que enredó todos los cálculos del Grupo C.

"Evidentemente, eso sorprende al mundo. Esos resultados, que solo se pueden dar en una primera fase de un Mundial. Eso juega en nuestra cabeza y en la de Polonia. Esperábamos encarar un partido decisivo y pasó exactamente lo contrario", comentó.

"Más allá de lo que haya sucedido con Argentina, nosotros tenemos que jugar un tipo de partido. Este resultado no lo modifica. Lo que parecía casi una final de la primera fecha, termina siendo para todos, tres finales para cada uno de nosotros", sentenció.

El próximo partido de México en el Mundial será ante Argentina, el sábado a las 16:00 horas (19:00 GMT).