Suerte dispar: Los grupos de los países sudamericanos en Qatar 2022

Los países sudamericanos tuvieron una dispar suerte en el sorteo del Mundial de Qatar 2022, con cruces accesibles para Argentina y Brasil, mientras que Ecuador y Uruguay tendrán más dificultad. Perú si entra revivirá buena parte de su zona en Rusia 2018.

Los trasandinos cayeron en el Grupo C de la competencia y tendrá tres rivales aparentemente ganables: Arabia Saudita, México y Polonia, este último equipo con Robert Lewandowski a la cabeza, quien peleó por el The Best y el Balón de Oro con Lionel Messi, ganando un premio cada uno.

Los brasileños también tuvieron un sorteo amigable, con tres viejos conocidos: Serbia y Suiza, elencos que enfrentó en la reciente cita planetaria de Rusia, y Camerún, con los que jugó en su Mundial 2014.

Ecuador, en tanto, irá al Grupo A y jugará el lunes 21 de noviembre el duelo inaugural ante el organizador Qatar, mientras que sus restantes rivale serán Senegal de Sadio Mané y el poderoso Países Bajos.

Uruguay, por su parte, tendrá como rivales a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a Ghana, rival con el que jugó un mítico cuartos de final en Sudáfrica 2010 (ganado en penales) y Corea del Sur de Heung Min Son.

Finalmente, si Perú vence en el repechaje a Australia o Emiratos Arabes Unidos, enfrentarán una zona similar a la de Rusia, con el campeón del mundo Francia, Dinamarca y Túnez.