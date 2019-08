Atacama Rally tendrá medio centenar de participantes

Con medio centenar de inscritos cuenta la décimas versión del Atacama Rally por la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country FIM (Federación Internacional de Motociclismo) que se realizará entre el 1 y 7 de septiembre en el desierto de Atacama teniendo como base la ciudad de Tierra Amarilla.

En total serán 23 corredores en Motos, nueve en Quads y 16 en Autos o Side by Side, con los mejores pilotos del orbe en las dos ruedas y los más destacados volantes en las cuatro ruedas, destacando entre los participantes dos mujeres: la peruana Gianna Velarde (Motos) y la chilena Suany Martínez (Quads).

Sin duda la mayor atención estará centrada en la categoría Motos con los integrantes de los equipos oficiales Red Bull-KTM: Matthias Walkner (Austria), Luciano Benavides (Argentina), Sam Sunderland (Inglaterra) y Toby Price (Australia); Rockstar-Huasqvarna: Pablo Quintanilla (Chile) y Andrew Short (Estados Unidos; y Monster Energy-Honda Team: José Ignacio Cornejo (Chile), Kevin Benavides (Argentina), Aaron Mare (Sudáfrica), Joan Barreda (España) y Ricky Brabec (Estados Unidos).

En la lista de los pilotos nacionales sobresalen el reciente campeón mundial Junior de la Copa del Mundo de Bajas Cross Country, Tomás de Gavardo (KTM), Patricio Cabrera (Kawasaki), Felipe Prohens (KTM), Diego Rojas (Kawasaki), Alejandro Aros (Yamaha) y Giorgio Carboni (KTM), entre otros. Se suman a los chilenos el boliviano Walter Nosiglia (Honda) y el colombiano Giordano Pacheco (Kawasaki).

En los Quads regresa al desierto atacameño el polaco Rafal Sonik (Yamaha), ex ganador del Dakar. Sus principales rivales serán los chilenos Giovanni Enrico (Yamaha), Luis Barahona (Yamaha), Italo Pedemonte (Yamaha) y Nelson Saldía (Yamaha), entre otros.

Y en los Side by Side o Autos, por el campeonato de Chile de Rally Cross Country destacan Gerardo Rosselot (Can Am), Luis Eguiguren (Can Am), Hernán Garcés (Can Am), Michelangelo Bertola (Can Am), Rodrigo Moreno (Can Am), Raúl Dagnino (Can Am), Alvaro Chicharro (Can Am) y Jaime Prohens (Polaris).

El Atacama Rally se disputará entre el 1 y 7 de septiembre con un recorrido de 1.480 kilómetros, de los cuales 1.200 serán de especiales por dunas, valles, montañas, ríos secos, senderos y zonas costeras, que irán de sur a norte y de este a oeste por el desierto más árido del mundo.

Kiss Atacama

Por primera vez en una fecha por el Campeonato del Mundo se llevará a cabo el programa conocido internacionalmente como "KISS" (Keep it Shiny & Sustainable), que en Chile tendrá el nombre de "Kiss Atacama", que se fusionará con el programa "Yo cuido el Desierto" que se viene desarrollando desde hace 3 años en territorio nacional. Su objetivo principal es limpiar el desierto de los desechos que el ser humano deja botado y generar conciencia y educación en la comunidad.

Botellas, cartones, plásticos, lavadoras, televisores, entre muchas otras cosas son las que el ser humano bota sin conciencia en el desierto. Estas quedan por años esparcidas y el viento se encarga de propagarlas hasta los lugares más recónditos del desierto de Atacama. Bajo el programa KISS, Atacama Rally trabajará para eliminar este año más de 3 toneladas de basura e iniciará un programa de educación en la comunidad para frenar el aumento de basura. Conjuntamente con la Federación Chilena de Motociclismo (FMC), el Atacama Rally trabajará en la generación de conciencia y cuidado que se merece el Desierto de Atacama.

Cronología Atacama Rally 2019

Sábado 31 de agosto: Verificaciones Técnicas y administrativas Nacionales

Domingo 1 septiembre: Verificaciones Técnicas y administrativas Internacionales

Lunes 2 septiembre: Prólogo

Martes 3 septiembre: Etapa 1

Miércoles 4 septiembre: Etapa 2

Jueves 5 septiembre: Etapa 3

Viernes 6 septiembre: Etapa 4

Sábado 7 septiembre: Etapa 5, Pódium y Fiesta de Premiación