"Chaleco" López avanzó al cuarto lugar en los prototipos ligeros pese a problemas mecánicos

Un buen desempeño tuvo el binomio integrado por Francisco Chaleco López y Juan Pablo Latrach (Red Bull Can-Am Factory Team) pese a un problema mecánico en la dirección ocurrido al comienzo de la especial de 357 kilómetros del Rally Dakar, etapa que fue ganada por el actual líder de la categoría, el belga Guillaume De Mévius, que defiende con todo su posición. El piloto maulino se ubicó sexto en la etapa y avanzó al cuarto lugar en la general.

Un terminal en la dirección del lado izquierdo impidió que la dupla nacional acortara más distancia con el puntero de la prueba, llegando a 5 minutos 33 segundos del vencedor de la prueba, para quedar cuarto en la clasificación general a 2 horas 45 minutos 23 segundos. Encabeza la competencia De Mévius con un total de 27:55'22".

"Fue una etapa muy dura. Partimos bien, pero se nos rompió un terminal de la dirección en el lado izquierdo. No nos afectó mucho, pero igualmente no quisimos atacar más fuerte para no arriesgar. Hoy había que superar esta etapa de buena forma y lo pasamos bien en las dunas. Hubo mucha agua y frío. Ha sido una semana muy feroz que no me había tocado vivir antes. Por suerte voy en auto, porque los de las motos la deben sufrir. Son unos héroes", comentó con muy buen ánimo el piloto del Team Red Bull Can-Am.

Guillaume De Mévius, que el jueves se hizo del control de la categoría Vehículos Ligeros T3, consolida su ventaja sobre Austin Jones con su primera victoria de etapa del año a 08'59" de su escolta. En tanto el estadounidense quedó a 1:08'15" y aventaja por 1 hora a su compatriota Seth Quintero.

Este viernes las previsiones meteorológicas impidieron el funcionamiento del campamento de Al Duwadimi para recibir la caravana. Por tal motivo las etapas 7 y 8 se dispusieron en formato Maratón para poder ofrecer un programa deportivo equivalente y relevante a los competidores. Partiendo del recorrido inicial, se intercambiaron las especiales de las etapas 7 y 8, con un acortamiento de la distancia que permite una buena gestión del kilometraje de enlace para cada uno de los días.

Para la etapa 7 de este sábado entre Riyadh y Al Duwadimi, la especial se disputará sobre 333 kilómetros. Como los competidores no previeron una Etapa Maratón real en este tramo de la carrera, se organizó una zona de asistencia tras la llegada de la especial (enlace, 94 km), con una duración máxima de intervención de dos horas. Los pilotos y tripulaciones tomarán entonces la dirección de Al Duwadimi (enlace de 240 kilómetros) donde sus vehículos estarán estacionados en un parque cerrado.

La etapa 8 del domingo, realizará el viaje de regreso a Riyadh, con el programa del bucle previsto inicialmente para la etapa 7 recortado en 128 kilómetros. Por lo tanto, el cronómetro se pondrá en marcha en 345 kilómetros, luego los competidores se dirigirán al bivouac en Riyadh. Resta el día de descanso en el recinto de Riyadh el lunes 9 de enero. Luego se reanudará el Dakar según el cronograma inicial.