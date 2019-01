"Chaleco" López, Casale y Quintanilla se lucieron en la largada del Rally Dakar 2019

Los pilotos nacionales Francisco "Chaleco López, Ignacio Casale (SxS) y Pablo Quintanilla (Motos) brillaron en la largada simbólica del Rally Dakar, que dio inicio a la 41ª versión del certamen que de manera inédita se realizará en tan solo un país, Perú, y será por solo 10 días en un circuito de dunas.

Los tres mencionados, junto con los otros 15 chilenos que participarán en esta competencia, estuvieron este domingo en la presentación, que reunió a 334 vehículos que en la madrugada de este lunes comenzarán el evento.

Uno de los más entusiastas de los criollos fue Casale, quien tras pasar por el podio, aseguró que "estoy muy contento de estar en Lima. Es mi décimo Dakar y espero hacer una carrera inteligente, de menos a más, mejorando cada día la clasificación general".

