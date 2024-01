Cornejo: A pesar que no fue una etapa de mi estilo me encontré con bastante confianza

La primera etapa del Dakar 2024 se convirtió en un auténtico desafío para los pilotos de motos, quienes se enfrentaron a una ruta de 100 kilómetros cargada de roca volcánica. El iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda) salió ileso y alcanzó el quinto lugar en los 414 kms. de especiales, quedando cuarto en la clasificación general.

El vencedor de esta etapa, que se extendió entre Al-Ula y Al-Henakiyah en un total de 541 kilómetros, fue el botsuano Ross Branch (Hero) con 4h56'01'', seguido de los estadounidenses Ricky Brabec (Monster Energy Honda) a 10'54" y Mason Klein (Kove) a 11'19". Cuarto fue el sudafricano Brandley Cox (KTM) a 12'54" y quinto el chileno José Ignacio Cornejo a 13'43. Pablo Quintanilla ocupó la undécima posición a 20'33", Tomás de Gavardo llegó 64° a 01h43'51" y John Medina arribó 100° a 02h53'05".

En la clasificación general, Ross Branch lidera con un tiempo total de 5h13'55'', escoltado por Ricky Brabec a 11'54", Mason Klein a 11'58 y "Nacho" Cornejo a 14'48". Pablo Quintanilla se ubica 11° a 21'01", 12° Adrien Van Beveren a 21'04", 23° Skyler Howes a 44'20", 62° Tomás de Gavardo a 01:48'48" y 99° John Medina a 03:04'27".

"Me sentí muy bien durante la etapa, pese a lo dura que fue. Fue un trayecto que creo no habíamos visto antes en el Dakar, con muchos kilómetros de grandes piedras en la trazada y si te salías de pista había aún más piedras. Pero sí, a pesar de no ser una etapa de mi estilo me he encontrado con bastante confianza. Hemos conseguido ir gran parte de la etapa adelante con Ricky (Brabec) lo que nos permitió estar entre los primeros", comentó "Nacho" Cornejo en su llegada a Al-Henakiyah.

La primera etapa estuvo marcada por un diseño denso y exigente donde un cuarto de la especial (100 kms.) se disputó por una zona sembrada de piedras y rocas volcánicas que incomodó muchísimo a los competidores. Tanto que hubo dos abandonos importantes: el del ganador del Prólogo, Tosha Schareina (km 240) y del portugués Joaquim Rodrigues (km 82), quienes terminaron en el hospital local, pero fuera de peligro.

El trazado de esta etapa, tal como adelantó el director de la carrera, David Castera, ofreció características geológicas desconocidas en el Dakar, desafiando a los competidores entre volcanes y exigencias extremas para las máquinas.