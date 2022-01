Error en el road book provocó fuertes caídas de pilotos en el Rally Dakar

Un error en el road book de la segunda etapa del Rally Dakar, en la ciudad de Hail, en Arabia Saudita, provocó fuertes caídas en varios pilotos, además de generar pérdidas en el camino de otros.

La hoja de ruta mostraba caídas de menor nivel en circunstancias que había hoyos importantes en el camino, por lo que muchos se volcaron al estar desprevenidos en pleno camino.

Uno que sufrió fue el chileno Giovanni Enrico, quien lamentó un duro golpe por esta "negligencia", aunque pudo seguir en competencia.

Esta caída fue la del chileno, según el portal MotoLive:

El chileno expresó en su Instagram: "Tuve una tremenda caída por un evento que estaba marcado como peligro 1 en el roadbook y que debió haber sido peligro 2-3 (mi compañero Italo Pedemonte de equipo se cayó ahí mismo)".

"Por suerte salí ileso, la moto se pudo reparar lo que se pudo y lamentablemente por la caída estuve sin roadbook desde el kilómetro 8", cerró.

Además, la organización del Dakar decidió cancelar la maratón, que se iba a dar tras la segunda y tercera etapa dando comienzo este lunes, debido a las intensas lluvias que han azotado Hail y gran parte del norte de Arabia Saudí.

