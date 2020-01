Francisco “Chaleco” López rozó el podio en la primera etapa del Dakar en Side by Side

El destacado piloto nacional Francisco "Chaleco" López inició de buena forma su periplo por el Rally Dakar 2020 y consiguió el cuarto lugar en la primera etapa entre las ciudades de Jeddah y Al Wajh.

López, quien es el actual campeón del certamen en esta categoría y uno de los máximos favoritos para ganarlo, logró con su navegante Juan Pablo Latrach instalarse en el podio gracias a un crono de 4h 07' 45''.

El líder de esta competencia fue el polaco Aron Domzala con 4h00'58''. Más atrás apareció el estadounidense Casey Currey (4h01'29''), seguido muy de cerca por el español José Antonio Hinojo (4h06'47''), quien cerró la terna.

Este lunes, López volverá al ruedo con la etapa que se disputará entre Al Wajh y Neom, en busca de acocarse al liderato y reeditar su título de 2019.

