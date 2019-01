Gerard Farrés: Tengo una gran relación con "Chaleco" López, le deseé lo mejor en el Dakar

El piloto español de Side by Side Gerar Farrés, quien terminó segundo en el Rally Dakar 2019, por detrás de Francisco "Chaleco" López, afirmó que durante la última etapa esperó que el chileno consiguiera la victoria, pues tiene una gran relación con él.

"Tengo una gran relación con él, porque yo le hice de mochilero a él después de a Marc Coma. El perdió un día 40 minutos y vino y me dijo que había perdido la carrera y me deseó lo mejor porque yo iba primero", recordó en la agencia EFE.

"Pero, de repente, todo cambió, porque yo perdí las dos horas y me acerqué a desearle lo mejor. Recuerdo que en la última etapa nos separaban 40 minutos y pensaba en que no le pasase nada, no en que se le rompiera el 'buggy' para ganar yo", señaló.