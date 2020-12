Ignacio Casale: Estoy viviendo un sueño al ser el piloto oficial del equipo Tatra Buggyra Racing

El piloto chileno Ignacio Casale se mostró satisfecho y aseguró que está viviendo un sueño como el piloto oficial del equipo Tatra Buggyra Racing, junto al cual disputará el Rally Dakar 2021 a bordo de un camión.

"Hasta septiembre yo no iba a ir al Rally Dakar 2021, sin embargo en esa fecha me llegó el llamado del equipo internacional checo Tatra Buggyra Racing, quienes me ficharon como piloto oficial para competir a bordo de un camión Tatra", contó este martes en conferencia de prensa virtual.

"Entonces, aunque si bien pude entrenar bastante poco, estoy viviendo un sueño, como lo es el ser piloto oficial de un equipo, y finalmente poder concentrarme sólo en correr", prosiguió el campeón vigente de la categoría quads, que dejó vacante la corona.

"Trataremos de hacer las cosas bien, con calma y utilizando a nuestro favor toda la experiencia que hemos acumulado en los Dakar anteriores, es una carrera donde hay que usar mucho la cabeza y mantener la calma", afirmó en la antesala del evento que disputará acompañado de su navegante Alvaro León.

"Será un Dakar muy diferente, es algo nuevo, y sé que enfrentaré a pilotos y equipos muy poderosos que llevan años en esto. Pero yo también tengo experiencia en los Dakar, y la utilizaré a nuestro favor para dar lo mejor de nosotros, voy a demostrar lo que sé hacer para tratar de demostrar porqué fiché en un equipo internacional", señaló.

El vehículo que piloteará Casale cuenta entre sus principales características con un motor Gyrtech Rally Power MK 19-3EC IN-LINE 6, que alcanza los 1.100 HP de potencia, con un torque de 4.500 Nm, un peso de 8.500 kilogramos, una transmisión manual asistida de 16 velocidades y una velocidad máxima que llega hasta los 140 kilómetros por hora.