José Ignacio Cornejo: Mi foco está en mejorar mi última actuación en el Rally Dakar

Faltan dos meses y medio para el término del año, pero en varias actividades deportivas las competencias ya concluyeron, como ocurre con el Campeonato Mundial de Rally Cross Country que se cerró este miércoles 9 en Marruecos.

Entre los participantes estuvo el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team), quien cumple casi dos años en la escudería japonesa, debutando en enero de 2018 en el Dakar con un décimo lugar. Hoy es el sexto mejor piloto del planeta y es el segundo en la categoría Junior.

El nortino ahora sólo piensa en el Dakar 2020 que será en un nuevo territorio: Arabia Saudita. Su objetivo será mejorar el 8° lugar obtenido en 2019 en Perú que lo dejó conforme a él y al equipo Honda, similar a lo acontecido esta semana en el certamen que terminó en Marruecos.

"Hubiese querido estar entre los cinco mejores del mundo y haber ganado otra vez el Campeonato Junior, pero me faltó un poco. Fundamentalmente porque cometí algunos errores de navegación, también me sacrifiqué por el equipo y porque me costó un poco andar sobre pisos pedregosos, lo cual estoy trabajando", indicó el piloto de 25 años.

Ante todo, "Nacho" Cornejo hace un buen balance sobre 2019, partiendo con un muy buen puesto en el Dakar (8°) y luego con un podio en Abu Dhabi (3°) durante la fecha inicial del Mundial de Rally Cross Country.

"Estuve cerca, pelando todas las carreras. La mayoría rueda a rueda. Por otro lado, en Junior aparecieron nuevos pilotos todos con mucho talento lo que es bueno para la categoría. Hoy mi foco está en el Dakar 2020 donde el objetivo es mejorar el octavo puesto de este año", enfatizó el piloto.

En la raya para la suma, para Cornejo fue una temporada buena, mejorando en la velocidad, en los caminos duros y pedregoso donde se siente incómodo, lo que ha ido trabajando fuerte en cada entrenamiento.

"Regreso a Chile para tener una semana de descanso, para juntar ganas y energía. De ahí en adelante a trabajar duro hasta antes del Dakar con entrenamiento físico y mental, sumar horas en moto. Para el 2020 hay que mejorar el octavo puesto conseguido en 2019. será un terreno nuevo para todos, duro, con la entrega del roadbook minutos antes de cada carrera y no la noche anterior como era antes. Habrá etapas largas. Yendo con actitud, sé que lo puedo hacer bien", concluyó el iquiqueño.

Marruecos fue la última estación en la que el Monster Energy Honda Team participó esta temporada. El próximo evento en el que tomará parte será el Salón Internacional de la Moto de Milán, EICMA, el noviembre próximo, donde se presentará oficialmente el equipo que tomará parte en el Rally Dakar 2020.