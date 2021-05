Kevin Benavides: Fue complejo cambiar de equipo al ser campeón vigente del Dakar

El piloto argentino Kevin Benavides contó los alcances de su cambio de equipo, de Honda a Red Bull KTM, luego de ganar el título del último Rally Dakar.

"Me emociona mucho unirme a Red Bull KTM Team, es un gran, gran cambio para mi. Como campeón vigente del Dakar, fue una decisión muy compleja, pero es un capítulo muy importante en mi carrera e internamente sentía que era el momento de hacerlo", contó en conferencia con medios de comunicación de Chile.

"Este Rally Dakar me dejó una marca en la cara, porque en la etapa 5 sufrí una dura caída que me significó impactar la cabeza con el GPS, rompí el casco, me rompí la nariz y sangré mucho, pensé que no terminaría la jornada, porque quedaba mucho camino, pero seguí andando, sangrando mucho, con mucho dolor, pero aún así gané esa etapa, así que fue una gran hazaña y que me quedó marcada en el cuerpo y en el recuerdo", recordó.

"Soñaba con ganar el Dakar y lo logré, y mi sueño es volver a ganarlo con los nuevos colores y así ser el primer piloto latinoamericano en ganarlo en la categoría Motos y en ganarlo en dos equipos diferentes, trabajaré muy duro y seguiré acelerando a fondo para lograr eso", continuó Benavides.

En relación a su fichaje en el Red Bull KTM Factory Racing y a los cambios que esto generó, Benavides indicó que "he revuelto un poco el mercado de pilotos con mi fichaje en KTM, y mi lugar en Honda lo debería ocupar ahora Pablo Quintanilla, así que tendré de rivales a dos pilotos chilenos, a los cuales respeto mucho y les deseo el mejor de los éxitos. Pablo y Nacho harán un gran equipo y les ayudará mucho ser los dos chilenos para entrenar, si no se ponen a competir entre ellos van a hacer un tremendo equipo".

Benavides tendrá su debut con el KTM Factory Racing en Rally Kazakhstan en junio de este año, la primera fecha del 2021 FIM Cross-Country Rallies World Championship.