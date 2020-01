Pablo Quintanilla tuvo una buena actuación en motos y terminó sexto en la etapa inicial del Dakar

El piloto chileno Pablo Quintanilla terminó tuvo una buena actuación en la primera etapa de motos del Rally Dakar, que unió las ciudades de Jeddah y Al Wajh en Arabia Saudita, y cerró en el sexto lugar.

El nacional se mostró seguro de sí mismo en la competencia asiática y realizó un destacado trabajo para terminar el circuito con un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 9 segundos.

De hecho, durante la expedición se vio al criollo divirtiéndose sobre su vehículo, realizando una elegante maniobra conocida como "caballito".

Thanks to @quintanilla102 for the dune riding masterclass 🏍💨#Dakar2020 pic.twitter.com/YyCSBYWML5