Pilotos nacionales manifestaron su interés en que el Rally Dakar retorne a Chile

Los pilotos nacionales que se preparan para competir en la próxima edición del Rally Dakar, que se realizará en Perú el próximo año, manifestaron su deseo por que el evento vuelva a Chile en un futuro próximo.

Una docena de competidores que se alistan para el evento en tierras "incaicas" se reunió en Santiago este viernes en el Dakar Tour, en donde además se refirieron a su participación en la prueba.

Pablo Quintanilla fue uno de los deportistas que participó en la cita, quien aseguró sobre la competencia que "seguimos con las ganas de que vuelva la carrera a Chile. En Perú tendremos 10 etapas de las cuales siete serán de arena, que presentarán cada día una sorpresa, como las dunas, las etapas, los boucles. Será una carrera mucho más ajustada que en otras ocasiones, donde la navegación será más importante aún como el estado físico, exigente desde el comienzo hasta el fin".

Por su parte, el piloto de quads Ignacio Casale afirmó que "fue una reunión muy positiva para todos. Teníamos muchas ganas de que volviera a Chile, pero no fue y ahora hay que pensar en Perú, que será más intenso en dificultades. Pero a mí me acomoda mucho, pues me siento cómodo en las dunas, donde gané etapas este año. Ahora estoy entrenando duro, pero todavía nos sé en qué categoría iré. En lo que vaya, espero lograr un buen resultado".

El director del Dakar, Etienne Lavigne, indicó por su parte que "estoy súper contento y feliz de estar aquí con la familia de los pilotos y copilotos chilenos porque sabemos que aquí hay un entusiasmo súper fuerte e interesante por el Dakar en general. Hoy fue un momento particular porque hemos trabajado mucho para intentar volver aquí con el Dakar en Chile. Sin embargo, no se pudo, pero estamos siempre con una súper dinámica positiva con el gobierno chileno a fin de imaginar en un futuro el evento acá".

El francés agregó sobre lo mismo que "me parece que hay un interés súper favorable por nuestro próximo Dakar peruano, ciento por ciento peruano y ciento por ciento Dakar. Hay expectativas de los chilenos y también hay una expectativa muy fuerte para ir a competir al Dakar 2019".