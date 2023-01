Sam Sunderland, vigente campeón, abandonó el Dakar por un accidente

El británico Sam Sunderland (GasGas), campeón del Rally Dakar 2022, tuvo que abandonar este domingo la edición de 2023 por un accidente en el kilómetro 52 de la primera especial de la prueba de resistencia.

El doble ganador del Dakar (se había impuesto también en 2017) se estrelló después del primer punto de control, al que había llegado como líder de la etapa (22'10") con 10 segundos de ventaja sobre el chileno Pablo Quintanilla (Honda) y el español Joan Barreda (Honda).

En el lugar donde se accidentó fue atendido por el equipo médico, según informó la organización, y, aunque estaba "consciente y completamente móvil", por el dolor de espalda que tenía fue trasladado en avión al hospital de Yanbu para someterse a exámenes adicionales.

El británico, que afrontaba su décimo Dakar, repitió lo que le había pasado en su primera defensa del título, en 2018, aunque entonces su abandono se produjo en la cuarta etapa y tras dos victorias parciales.

UPDATE:



Reigning Dakar Rally champion Sam Sunderland is OUT after suffering 'a broken shoulder blade, a big hematoma on his back and a concussion' following a crash on stage one.#Dakar2023 #seanknows pic.twitter.com/kXhPFMIiMz