Tomás de Gavardo quedó entre los 44 mejores en el Prólogo del Dakar

El piloto chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team), quedó muy conforme de su actuación en el Prólogo del Dakar 2024, al clasificar 44° en la general y 19° en su categoría Rally 2 para privados, tras abrir ruta en la división motos detrás de los Quads.

Tenía todo en su contra al no tener huellas específicas de motos delante de él para poder guiarse, sin embargo, el piloto de Huelquén tuvo una muy buena navegación en los 27 kilómetros de recorrido del Prólogo sin cometer faltas para quedar entre los primeros 50 de la general, mejorando su primera actuación de 2023, cuando quedó 80°.

"Me tocó partir primero en las motos, después de los quads. Estuve súper concentrado en la navegación porque había zonas muy peligrosas en un lugar de cañones, grandes rocas y mucha arena pesada. No tuve penalizaciones afortunadamente. No arriesgué, porque en el Prólogo es más lo que se pierde de lo que se gana. Espero mantenerme en esta senda. Lo importante es haber estado dentro de los 50 primeros, que es lo que me he propuesto. El objetivo final es llegar a la meta", explicó Tomás de Gavardo.

El triunfo en la categoría Rally 2 fue para el francés Romain Dumontier (Husqvarna) con 19 minutos 43 segundos, seguido de su compatriota Mathieu (KTM) con el mismo crono. El sudafricano Bradley Cox (KTM) se ubicó tercero a tan solo 10 segundos. Tomás de Gavardo se ubicó 19° a 03'08", mientras que el otro chileno en la categoría, John Medina (KTM), fue 65° a 09'33" del primero. En total participan 110 pilotos en esta categoría.