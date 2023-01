Tomás de Gavardo se acercó a los top 30 en la categoría Rally 2 del Dakar

Un rendimiento óptimo tuvo en la quinta etapa el junior Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) al lograr avanzar en la tabla de posiciones de la jornada y en la clasificación general de la categoría para pilotos privados Rally 2, tras concluir 36° en el tramo y quedar 34° en la tabla general, que encabeza el francés Romain Dumontier.

En el amplio desierto saudí aún predomina la humedad del invierno que ha cambiado el tipo de piso de seco a mojado, situación que ha incomodado a los pilotos acostumbrados a correr sobre arenas secas. También ha influido en las trazas de los pilotos que los lleva a cometer errores como caídas o problemas en la conducción de las máquinas. Nadie a quedado ajeno a esta dinámica, incluido Tomás de Gavardo, quien en un "cortado" (cima de duna), cayó al vacío en seco dañándose el brazo derecho, pero no de gravedad.

El piloto se levantó y siguió en carrera para terminar el tramo de 375 kilómetros cronometrados en el lugar 36° a 1 hora 33 minutos 59 segundos del ganador de la etapa, el galo Dumontier, con un crono de 4:42'22. Líder del Rally 2 es el mismo francés con un total de 24 horas 43 minutos 59 segundos. El chileno quedó en la general a 7:00'59 del líder. El también nacional Patricio Cabrera, padrino de Tomás en el Dakar, terminó 19° y quedó en la tabla final 22°.

"En la Etapa 5 me sentí mejor que en la anterior. Si bien la arena mojada sigue siendo traicionera, pude controlar casi en su totalidad a la moto KTM. Sin embargo, hoy no vi bien un cortado y caí a un vacío de dos metros. Me doble el brazo derecho, pero sin mayores consecuencias. Solo dolor, pero rápidamente me reincorporé. Mañana serán casi 800 kilómetros totales de carrera así hay que recuperarse y seguir mejorando", indicó el piloto de 23 años.

En su avance para atravesar Arabia Saudita, los competidores abordarán la sexta etapa este viernes, la más larga del Dakar de 800 kilómetros, que incluye una especial de 466 kilómetros. En ruta los pilotos se encontrarán con grandes mesetas y una dosis de dunas en el último tercio de la carrera que aportará variedad y suspenso a una jornada en la que tanto los pilotos como sus vehículos rozarán los 2.500 kilómetros acumulados de especiales.