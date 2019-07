José Ignacio Cornejo fue sexto y se mantiene top ten en el Silk Way Rally

Con severos cambios en el liderazgo de la prueba y con el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda) entre los Top Ten del Silk Way, segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, se desarrolló la cuarta etapa de la carrera con un recorrido de 470,16 kilómetros que dejó sus huellas en varios pilotos.

El piloto iquiqueño logró la sexta ubicación en la compleja y larga etapa maratón que le significó a su compañero de equipo, el argentino Kevin Benavides, perder el liderazgo tras sufrir un desperfecto en el freno delantero en el kilómetro 40 que lo retrasó en la competencia, dejando el liderato de la etapa y de la clasificación en manos del británico Sam Sunderland.

"Esta primera parte de la maratón ha sido muy larga, pero muy rápida. La velocidad ha sido alta todo el día. He disfrutado mucho, me lo he pasado bien yendo rápido. No he tenido caídas, tampoco he tomado riesgos. Estoy contento con el ritmo y veremos mañana cómo sigue. Vamos a hacer el mantenimiento de la moto y a apoyar a Kevin (Benavides) en su problema para ver cómo lo resolvemos", comentó Cornejo, ya que los pilotos se pueden ayudar entre ellos en la parte mecánica.

Si el equipo Honda decide cambiar la pieza rota de Kevin Benavides en el tiempo de trabajo de 15 minutos que tienen este jueves por la mañana, las regulaciones estipulan una penalización de 3 horas para la persona que sale del parque cerrado con la parte nueva. Entonces alguien del equipo (Barreda o Cornejo), podrían pasar la pieza afectada para salvar al trasandino quien hasta la etapa 3 fue el líder de la prueba.

Los pilotos arreglarán sus motos en el parque cerrado y este jueves 11 tomarán la salida de la quinta etapa, entre Ulaanbaatar y Mandalgovi: una especial de 364,59 kilómetros y únicamente 27,6 kilómetros de enlaces por rutas rápidas de piso duro con algunas partes de pistas pedregosas.