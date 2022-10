José Ignacio Cornejo se recuperó de un complejo inicio en el Rally de Andalucía.

Una complicada partida tuvo el piloto chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) durante el Prólogo de 10 kilómetros del Rally de Andalucía.

Un piso muy rocoso tuvo sus consecuencias para el piloto iquiqueño, quien se recuperó rápidamente para terminar terminando 13° en la categoría GP y 19° en la general de Motos.

El ganador fue el británico Sam Sunderland (KTM) con 1h05'28", seguido por argentino Kevin Benavides (KTM) a 24" y por el francés Adrien Van Beveren (Honda) a 40".

Cornejo arribó a 6 minutos 56 segundos del primero en un resultado que se ve multiplicado por ocho para incentivar el andar rápido de los participantes al ser una distancia tan corta.

"Lamentablemente, el Prólogo no salió como quería por una caída en los primeros kilómetros que no me dejó con muchas consecuencias. Me paré rápido y seguimos, pero perdí algunos minutos. Ahora a dar vuelta la página rápido y a concentrarme en los cuatro días de competencias para hacer buenas etapas y meter un buen ritmo", expresó desde España.

A contar de este jueves, comienza la exigente carrera con el tramo más largo de las cinco etapas, con un total de 471 kilómetros de especiales sobre rutas y huellas complejas y peligrosas por la cantidad de piedras y rocas en el trayecto.