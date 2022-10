José Ignacio Cornejo se situó octavo en el Rally de Marruecos

Con un andar constante, el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) continúa en la lucha por avanzar en la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en Marruecos.

En la etapa 4, la más larga en las especiales, terminó séptimo, para quedar finalmente octavo en la clasificación general, que dejó fuera de carrera al australiano Toby Price.

Sin embargo, el iquiqueño quedó distante del líder, su compañero de equipo Ricky Brabec, quien se tomó la punta de la carrera luego de ganar la etapa con 3 horas 21 minutos 35 segundos, seguido del británico Sam Sunderland (Gasgas) a 04'16" y del argentino Kevin Benavides (KTM) a 06'11".

Nacho Cornejo arribó séptimo a 11'17. En tanto que Pablo Quintanilla fue noveno a 13'49 del vencedor.

Con estos resultados, el estadounidense Brabec es el líder de la prueba a solo una etapa del final que concluye este jueves 6 con una especial de 290 kilómetros.

El norteamericano suma 14 horas 51 minutos 42 segundos. A solo 1 minuto 11 segundos lo escolta su compatriota Skyler Howes (Husqvarna) y en tercera posición el británico Sam Sunderland (Gasgas) a 06'49".

Nacho Cornejo está en el octavo puesto a 22'17" y décimo aparece Pablo Quintanilla (Honda) a 36'27".

"Fue una buena etapa, la más larga del rally. Me venía sintiendo muy bien, pero en la segunda parte me sentí un poco agotado y bajé el ritmo, en cambio algunos pilotos empujaron fuerte. Esperaba estar mucho más cerca del que ganó... Aunque no tomé riesgos y estuve más conservador, manteniendo la misma posición general. En el último día intentaré terminar más fuerte con una etapa sólida, aunque el rally ha estado muy duro, así que pienso que mañana no será la excepción", comentó José Ignacio Cornejo, siempre pensando en el objetivo final que es el Dakar 2023.

La quinta etapa y final del Rally de Marruecos se disputará entre el campamento de camellos de Tan Tan y Agadir con un tramo de especiales de 290 kilómetros, que más los 89 kms de enlace, suman 379 totales.