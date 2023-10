Quintanilla ganó la etapa final y terminó el Rally de Marruecos en el podio

Pablo Quintanilla cerró el Rally de Marruecos, válido a la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, de la mejor forma y se quedó con la victoria en la última etapa, corrida este miércoles 18 de octubre en Merzouga.

Pese a que su objetivo en la carrera marroquí solo era probar la nueva moto del equipo Monster Energy Honda Team y sumar kilómetros de entrenamiento para el Dakar 2024, el piloto chileno mostró sus credenciales durante las cinco etapas de competencia, ratificando su gran nivel con la victoria en la última especial.

El competidor nacional completó los últimos 152 kilómetros cronometrados de carrera con un tiempo de 1h49'17'', distanciado a 1'24'' del segundo lugar del día, el argentino Luciano Benavides. El tercer lugar, en tanto, fue para Tosha Schareina.

"Terminamos el Rally de Marruecos y me quedo con una sensación positiva. Este año había sido complicado porque en las carreras pasadas tuve problemas mecánicos que me impidieron ir a mi ritmo, pero esta carrera me sienta muy bien, me sentí rápido, fuerte, con mucha confianza en la navegación y la velocidad, así que eso es una muy buena señal. Era una prueba importante para ver cómo nos encontramos frente al Dakar 2024", señaló Quintanilla.

Con esta victoria de etapa, Pablo Quintanilla pudo recortar distancias en la tabla general y terminó el rally en la tercera posición, con un tiempo total de carrera de 15h59'55'', quedando a 3'12'' del ganador en Marruecos, Toby Price, y a sólo 12'' de la segunda ubicación, que fue para el argentino Luciano Benavides, quien, además, se coronó campeón del Campeonato Mundial de Rally Cross Country gracias a este resultado.

Cornejo tuvo una positiva actuación

Con una positiva actuación concluyó el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda) en la última fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country FIM en Marruecos, terminando en la sexta posición en la clasificación general, la misma posición en el ranking final y con tres podios consecutivos durante las 5 etapas del evento cuando solo restan dos meses y medio para el Dakar 2024.

El piloto chileno estrenó una nueva moto Honda CRF 450 Rally en la que tuvo muy buenas sensaciones de cara a su noveno Dakar que se efectuará entre el 5 y 19 de enero en Arabia Saudita, logrando dos terceros lugares y un segundo durante las 5 etapas en Marruecos, comprobando sobre el duro terreno del desierto y las dunas los cambios de la máquina roja.

Tras la fecha final del certamen en el norte de Africa, Cornejo terminó séptimo a 07'04" de Quintanilla en una carrera de 152 kilómetros de especial donde fue cauto para terminar en buenas condiciones, ya que el trazado fue complejo por zonas arenosas con 40 kilómetros de dunas donde era fácil cometer errores y luego del cual terminó el Mundial en sexta posición con 52 unidades.

Ignacio Casale cumplió el objetivo

Luego de un prólogo y cinco extenuantes y complicadas jornadas que implicaron un recorrido de más de 2.227 kilómetros, concluyó la 24 edición del Rally de Marruecos, y una destacada participación de menos a más realizaron el binomio chileno compuesto por Ignacio Casale y su navegante Alvaro León a bordo del Yamaha YXZ 1.000 turbo junto al equipo X-Raid Yamaha Racing Team.

El chileno concluyó en el top 5 de su categoría T3, con un tiempo total acumulado de 17h02'20''. El podio general estuvo compuesto en primer lugar por el polaco Marek Goczal con un tiempo total de 16:22:12, seguido por el estadounidense Seth Quintero (+15:07), mientras que la tercera posición se la adjudicó la española Cristina Gutiérrez (+20:49). Por su parte, Casale realizó una excelente carrera y estuvo ad-portas de integrar el podio, pero finalmente finalizó el certamen en una más que positiva cuarta ubicación (+40:08).