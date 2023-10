Thierry Neuville entregará una generosa donación a asociación chilena en Concepción

Tras finalizar el World Rally Championship de Chile, el piloto belga Thierry Neuville anunció a través de redes sociales que realizará una generosa donación de 4 mil euros, que equivalen alrededor de 3 millones 800 mil pesos chilenos, a la asociación Remar Chile Concepción.

Según lo descrito por el competidor europeo a través de sus redes sociales, esta asociación "está trabajando duro para ayudar a los jóvenes con problemas de drogas y alcohol", por lo que el monto busca incentivar la causa social.

Neuville terminó segundo en la clasificación del WRC Biobío, a 42,1 segundos del estonio Ott Tänak y con un gran cierre tras ganar tres de los cuatro tramos recorridos en la última jornada.

Following our 2nd position at #RallyChile I will donate 4000€ to « Remar Chile Concepción ».



This great association is working hard to help young people with drug and alcohol problems. 🙏🏼#WRC #GivingTuesday #HMSGOfficial pic.twitter.com/B19u1ogVTE