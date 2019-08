Carlos Prieto se ilusiona con el título de la R2 Lite en el Rally Mobil

Puntaje perfecto fue el que sumó en la categoría R2 Lite el binomio compuesto por Carlos Prieto y Mario del Riego en el Rally Mobil de Quillón el pasado fin de semana. Y, gracias a los 29 puntos que sumó, amplió su diferencia a 90 unidades quedando 97 por disputarse.

"Estoy contento porque una vez que compré el Peugeot y cerramos acuerdo con Mario del Riego para que me navegara. El objetivo era aprender y no imaginamos que estaríamos en lo alto del podio porque el nivel de los binomios es muy alto y eso me motiva más para seguir en mi lucha de alcanzar a los punteros de la R2", declaró el piloto chileno.

El corredor que viste los colores de Prieto Equipamiento, Prieto Roller, Fasa y Milwake cronometró una hora, 46 minutos, 36 segundos y cuatro décimas en los 142,4 kilómetros cronometrados divididos en 13 pruebas especiales, tiempo que le permitió quedarse con la R2 Lite y ser cuarto en la serie R2, la que fue ganada por Patricio Muñoz con 1 hora 39 minutos 32 segundos 7 décimas.

"Seguimos nuestro periodo de aprendizaje y hemos ido acercándonos cada vez más a los binomios con más experiencia, especialmente el sábado. En tanto, el domingo, abrimos el día ganando la etapa y la cerramos quedándonos con la súper especial (tramo que otorga 3 puntos extras para el campeonato)", agregó.

Si bien el fin de semana culminó de la mejor forma para el volante puertomontino, ello no implica que no viviera momentos de inquietud, apuntando que: "El domingo, en la mitad del prime 1 que ganamos, cortamos los frenos y por lo mismo, el segundo tramo lo debimos correr sin nada de frenos y en la última especial la hicimos con una bandeja rota".

Las próximas paradas de Carlos Prieto serán entre los próximos 31 de agosto al 1 de septiembre en el Rally AVOSUR de Osorno, mientras que su lucha por ser campeón de Chile la reanudará del 6 al 8 de septiembre en el RallyMobil de Curicó.