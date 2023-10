¡Una muestra de su fuerza! Los All Blacks movieron una camioneta en París

Los All Blacks de Nueva Zelanda protagonizaron un particular suceso durante este martes en París. En un registro compartido a través de redes sociales, se logra apreciar como los deportistas movieron una camioneta negra que bloqueaba el paso del bus que los suele transportar en Francia.

En las imágenes se ve al equipo levantando con sus propias manos un Land Rover Discovery, vehículo que pesa entre 2.200 y 2.330 kilos, para continuar su recorrido.

Puestos en un círculo alrededor de la camioneta y entregando su mayor esfuerzo, los All Blacks desplazaron levemente el automóvil hacia la vereda más cercana.

Teamwork on and off the field



See more of the best bits from the Front Row Daily Show exclusively on NZR+ 📺 https://t.co/0HHmzbdSeg#AllBlacks pic.twitter.com/xq9nxFLRVE