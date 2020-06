Carlos Caszely criticó al ministro Jaime Mañalich: "No sabe, así de simple"

Carlos Caszely, histórico delantero de Colo Colo y la Roja, criticó el rol del Gobierno durante la crisis del coronavirus y apuntó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, debido a las declaraciones realizadas en Mega, cuando afirmó desconocer el nivel de pobreza y hacinamiento en varios sectores de Santiago.

"Es verdad. ¡Si hay mucha gente que no sabe! Muchos que no saben que hay gente que vive en cités, en poblaciones callampa. No tienen idea de que viven diez, doce o quince personas en diez metros cuadrados. No lo saben", declaró Caszely a Redgol.

En la misma línea, precisó que "y es verdad que no lo saben, porque ellos viven en un mundo diferente, en un mundo donde va un chofer a buscarlo, los deja en la oficina y después va un chofer a buscarlos y los deja en la casa. No saben... No saben lo que es andar en Metro a las seis de la mañana o levantarse a las cuatro de la mañana para pedir una hora y que el médico te pueda ver en el consultorio. Entonces, cuando todos atacan al ministro, yo no lo ataco. Porque no sabe, así de simple, no sabe".

Finalmente, Caszely manifestó sentirse afortunado por conocer las diferentes realidades que se viven en nuestro país, y lamentó el desconocimiento de un sector de la clase política.

"Yo soy un hombre afortunado porque he comido en ollas comunes, pero también con príncipes y reyes. Sé las diferencias que hay en el país, que había gente que decía que éramos los jaguares de Sudamérica y uno decía 'qué cresta están viendo'... Lamento que no se den cuenta de que hay una desigualdad tan grande en este país. Hay gente que no tiene idea que existe el Metro Las Rejas", sentenció.