Louis van Gaal: Hay clubes que usan la crisis del coronavirus para su propio beneficio

El ex entrenador holandés Louis van Gaal criticó duramente a los equipos que apoyan la idea de finalizar de manera anticipada los torneos en Europa debido a la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte del planeta.

En declaraciones al diario Algemeen Dagblad reproducidas por Sport, el retirado DT dijo en relación a la propuesta de terminar prematuramente la Eredivisie por parte del líder Ajax que "hay clubes que usan la crisis del coronavirus para su propio beneficio".

"La UEFA y la FIFA están dispuestas a ajustar las reglas y ofrecer margen. Bien, comencemos a trabajar entonces. Luego se puede ampliar un poco la próxima temporada con más partidos entre semana", agregó.

En la misma línea, el otrora técnico de FC Barcelona afirmó que "no puede ser que después de 25 partidos se haga un arreglo para que el Ajax sea campeón. El AZ Alkmaar tiene el mismo número de puntos y llevamos tres cuartos de la temporada. ¿Eso no importa? No tiene sentido".