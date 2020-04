Paco Sanz y su experiencia con el coronavirus: "Pensé escribir una carta para despedirme de mis hijos"

El español Paco Sanz, recordado ex jugador de Unión Española, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre los duros momentos mientras estuvo ocho días hospitalizado por coronavirus, período en el que también sufrió la lamentable pérdida de su padre Lorenzo, ex presidente de Real Madrid.

"Lógicamente estaba aislado y sólo tenía diálogo con las enfermeras. Lo peor de todo es que falleció mi padre, y se unía mi problema físico con lo emocional. Saber que mi padre se había ido solo, sin poder estar acompañado de ningún ser querido, y yo solo en la cama del hospital. Fueron días durísimos", relató.

Sanz había presentado alta fiebre antes de acudir al centro asistencial y llegó a pensar en el peor escenario en los primeros días que tuvo la enfermedad.

"No remontaba, en los primeros dos días tenía 39 y medio de fiebre, me encontraba horrorosamente mal y veía como otros chicos jóvenes se iban y ni siquiera estaban presentando síntomas. Se me pasó todo por la cabeza, pensé que mi papá no pudo despedirse, así que pensé en escribir una carta para despedirme de mis hijos", precisó.

Sanz, de 47 años, lleva 9 días de recuperación en su casa, y ha aprovechado el tiempo para recordar su época profesional, destacando su paso por nuestro país en la década de los 90.

"Cualquier recuerdo bonito te saca una sonrisa y la etapa de Chile es una de ellas, lo llevamos en el corazón siempre, me trataron fenómenal, sobre todo la gente. Cuando me fui de Chile, dije que iba a ser un embajador de ese país, y siempre hablo maravillas de ahí", comentó.

Por último, contó que no ha tenido contacto con Iván Zamorano, quien fuera compañero suyo en Real Madrid.

"Con Zamorano tenía una muy buena relación, pero hace mucho tiempo que no tenemos contacto, nuestros caminos se separaron. Una vez me lo encontré en un restaurante y conversamos muchísimo, nos reímos y disfrutamos", sentenció.

De acuerdo a los médicos, dentro de dos semanas Sanz estará completamente recuperado.