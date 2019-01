Andy Murray tuvo emotiva despedida en el Abierto de Australia tras caer ante Roberto Bautista

El tenista británico Andy Murray, ex número uno del mundo y actual 229° en el ranking ATP, se despidió de su último Abierto de Australia tras perder por 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(4) y 6-2 ante el español Roberto Bautista (24°) en emotivo duelo de primera ronda.

Murray, ganador de tres Grand Slam, dos medallas olímpicas de oros y un Torneo de Maestros, anunció la semana pasada que se retirará tras la conclusión de Wimbledon, por lo que el choque en Melbourne Park estuvo cargado de emoción para el escocés.

El británico, quien no disputó la pasada edición del Abierto de Australia por lesión, tiró de orgullo e intimidó a un Bautista amedrentado por la fuerza de un graderío que no quería despedir todavía a la leyenda.

Murray receives a standing ovation from the crowd before he serves in the fifth set

A pesar de los dos inverosímiles sets conseguidos por el británico para establecer la igualada en el marcador, la frescura del español continuó intacta frente a un Murray exhausto y con evidentes problemas en su espalda.

En el set definitivo, el hispano certificó su pase a segunda ronda tras un emocionante partido que alcanzó las cuatro horas, y venció por primera vez en su carrera al escocés después de las tres derrotas que sufrió en el pasado.

Thank you, Andy.



One of the best fighters tennis has ever seen.



Thank you for everything.

Finalmente, el público en Melbourne dedicó una calurosa ovación a Murray, quien, además, fue sorprendido con un video de agradecimiento de las principales figuras del tenis, como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, entre otros.

"Si fue mi último partido, entonces fue una forma increíble de terminar", declaró Murray, emocionado, en la entrevista pospartido.

"If this was my last match, it was an amazing way to end." - Andy Murray



Andy Murray

Bautista, por su parte, enfrentará en la segunda ronda al local John Millman, quien venció al argentino Federico Delbonis.