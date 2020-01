El boliviano Hugo Dellien desafiará a Rafael Nadal en primera ronda del Abierto de Australia

El español Rafael Nadal (1° de la ATP), primer cabeza de serie, debutará en el Abierto de Australia ante el boliviano Hugo Dellien (72º), mientras que el serbio Novak Djokovic (2°) se estrenará contra el alemán Jan-Lennard Struff (37º).

Por su parte, el suizo Roger Federer (3°) disputará su primer partido ante el estadounidense Steve Johnson (81º), en la que será su vigésima segunda participación en el primer Grand Slam del año.

El sorteo, celebrado en la pista "Margaret Court" y que tuvo como anfitriones a los campeones de la edición pasada, Novak Djokovic y la japonesa Naomi Osaka, deparó además que el chileno Cristian Garin enfrente al italiano Stefano Travaglia en la etapa inicial.

Por la parte del cuadro donde se Nadal figuran nombres como el de Dominic Thiem y Daniil Medvedev, así como el del alemán Alexander Zverev o el australiano Nick Kyrgios, con quien podría disputar una hipotética cuarta ronda.

Por su parte, el tenista serbio, ganador de siete ediciones del Abierto de Australia, coincidió en su lado del cuadro con tenistas como el propio Federer, el griego Stefanos Tsitsipas, el italiano Matteo Berrettini (8).

La principal esperanza argentina, Diego Schwartzman (14°) abrirá su camino en el primer Grand Slam del año ante el sudafricano Lloyd Harris y se enfrentaría en unos hipotéticos cuartos de final con el serbio Djokovic (2°).

The men's draw is out, with top seed Rafael Nadal up against Hugo Dellien in round one. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/I66CMwFLGF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2020

Fourth seed Daniil Medvedev opens against Frances Tiafoe in the second quarter.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/015n3ZhYh4 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2020