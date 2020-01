El llamativo buzo de Grigor Dimitrov en Australia que generó una ola de comentarios

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov (20° del ránking mundial) generó una ola de comentarios en redes sociales tras aparecer vestido con un llamativo buzo en el Abierto de Australia.

La ATP compartió una foto del deportista europeo con su curiosa indumentaria en su cuenta de Twitter, la que fue ampliamente replicada.

Dimitrov venció este lunes argentino Juan Ignacio Londero (52°) por la primera ronda del certamen océanico, por parciales de 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4.

Mira la foto de Dimitrov en buzo y los comentarios que generó en Twitter:

