Los resultados de la segunda jornada en el Abierto de Australia

Este martes se disputó la segunda jornada del Abierto de Australia, que tuvo triunfo del chileno Cristian Garin sobre el italiano Stefano Travaglia.

Revisa los resultados de la jornada

Cuadro masculino:

Rafael Nadal (ESP) superó a Hugo Dellien (BOL) por 6-2, 6-3 y 6-0

Daniil Medvedev (RUS) a Frances Tiafoe (EE.UU.) por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2

Dominic Thiem (AUT) a Adrian Mannarino (FRA) por 6-3, 7-5 y 6-2

Stan Wawrinka (SUI) a Damir Dzumhur (BOS) por 7-5, 6-7(7), 6-4 y 6-4

Alexander Popyrin (AUS) a Jo-Wilfried Tsonga (FRA) por 6-7(5), 6-2, 6-1 y retiro.

Nick Kyrgios (AUS) a Lorenzo Sonego (ITA) por 6-2, 7-6(3) y 7-6(1)

Fabio Fognini (ITA) a Reilly Opelka (EE.UU.) por 3-6, 6-7(3), 6-4, 6-3 y 7-6(5)

Ernests Gulbis (LET) a Felix Auger-Aliassime (CAN) por 7-5, 4-6, 7-6(4) y 6-4

Gael Monfils (FRA) a Yen Hsun Lu (TPE) por 6-1, 6-4 y 6-2

John Millman (AUS) a Ugo Humbert (FRA) por 7-6(3), 6-3, 1-6 y 7-5

Jordan Thompson (AUS) a Alexander Bublik (KAZ) por 6-4, 6-3 y 6-2

David Goffin (BEL) a Jeremy Chardy (FRA) por 6-4, 6-3 y 6-1

Tatsuma Ito (JAP) a Prajnesh Gunneswaran (IND) por 6-4, 6-2 y 7-5

Peter Gojowczyk (ALE) a Christopher Eubanks (EE.UU.) por 7-6(1), 6-3, 4-6 y 6-0

Jannik Sinner (ITA) a Max Purcell (AUS) por 7-6(2), 6-2 y 6-4

Marc Polmans (AUS) a Mikhail Kukushkin (KAZ) por 6-4, 6-3, 4-6, 6-7(8) y 6-4

Alex Bolt (AUS) a Albert Ramos (ESP) por 7-6(1), 1-6, 6-7(5), 6-1 y 6-4

Diego Schwartzman (ARG) a Lloyd Harris (SUD) por 6-4, 6-2 y 6-2

Aljaz Bedene (ESL) a James Duckworth (AUS) por 6-4, 6-7(5), 6-7(5), 6-2 y 6-4

Michael Mmoh (EE.UU.) a Pablo Andújar (ESP) por 6-1, 6-4 y 6-4

Andreas Seppi (ITA) a Miomir Kecmanovic (SER) por 6-4, 6-4, 7-6(3)

Alejandro Davidovich (ESP) a Norbert Gombos (ESQ) por 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2

Cristian Garin (CHI) a Stefano Travaglia (ITA) por 6-4, 6-3 y 6-4

Mikael Ymer (SUE) a Yasutaka Uchiyama (JAP) por 6-4, 6-1 y 6-2

Yuichi Sugita (JAP) a Elliot Benchetrit (FRA) por 6-2, 6-0 y 6-3

Tommy Paul (EE.UU.) a Leonardo Mayer (ARG) por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Soonwoo Kwon (COR) por 6-7(5), 6-4, 7-5, 3-6 y 6-3

Roberto Bautista (ESP) a Feliciano López (ESP) por 6-2, 6-2 y 7-5

Pablo Carreño (ESP) a Jozef Kovalik (ESQ) por 6-4, 3-6, 6-1 y 7-6(2)

Taylor Fritz (EE.UU.) a Tallon Griekspoor (HOL) oir 6-3, 6-3 y 6-3

Hubert Hurkacz (POL) a Dennis Novak (AUT) por 6-7(4), 1-6, 6-2, 6-3 y 6-4

Tennys Sandgren (EE.UU.) a Marco Trungelliti (ARG) por 6-1, 6-4 y 7-5

Fernando Verdasco (ESP) a Evgeny Donskoy (RUS) por 7-5, 6-2 y 6-1

Dusan Lajovic (SER) a Kyle Edmund (GBR) por 7-6(7), 6-3 y 7-6(4)

Marin Cilic (CRO) a Corentin Moutet (FRA) por 6-3, 6-2 y 6-4

Milos Raonic (CAN) a Lorenzo Giustino (ITA) por 6-2, 6-1 y 6-3

Karen Khachanov (RUS) a Mario Villela (ESP) por 4-6, 6-4, 7-6(4) y 6-3

Andrey Rublev (RUS) a Christopher O'Connell (AUS) por 6-3, 0-6, 6-4 y 7-6(5)

Benoit Paire (FRA) a Cedrik Stebe (ALE) por 6-4, 3-6, 6-3, 6-7(2) y 6-0

Filip Krajinovic (SER) a Quentin Halys (FRA) por 7-6(7), 7-6(1), 3-6, 4-6 y 7-5

Ivo Karlovic (CRO) a Vasek Pospisil (CAN) por 7-6(4), 6-4 y 7-5

Federico Delbonis (ARG) a Joao Sousa (POR) por 6-3, 6-4 y 7-6(3)

Alexander Zverev (ALE) a Marco Cecchinato (ITA) por 6-4, 7-6(4) y 6-3

Jaume Munar (ESP) a Hugo Gastón (FRA) por 7-5, 5-7, 6-0 y 6-3

Alejandro Tabilo (CHI) a Daniel Galán (COL) por 4-6, 6-3, 6-4, 6-7(6) y 6-4

John Isner (EE.UU.) a Thiago Monteiro (BRA) por 6-7(5), 7-6(4), 7-6(7) y 7-6(5)

Gilles Simon (FRA) a Pablo Cuevas (URU) por 6-1, 6-3 y 6-3

Cuadro femenino

Karolina Pliskova (RCH) a Kristina Mladenovic (FRA) por 6-1 y 7-5

Donna Vekic (CRO) a Maria Sharapova (RUS) por 6-3 y 6-4

Belinda Bencic (SUI) a Anna Karolina Schmiedlova (RUS) por 6-3 y 7-5

Ajla Tomljanovic (AUS) a Anastasija Sevastova (LET) por 6-1 y 6-1

Simona Halep (RUM) a Jennifer Brady (EE.UU.) por 7-6(5) y 6-1

Polona Hercog (ESL) a Rebecca Peterson (SUE) por 6-3 y 6-3

Madison Keys (EE.UU.) a Daria Kasatkina (RUS) por 6-3 y 6-1

Ons Jabeur (TUN) a Johanna Konta (GBR) por 6-4 y 6-2

Elina Svitolina (UCR) a Katie Boulter (GBR) por 6-4 y 7-5

Garbiñe Muguruza (ESP) a Shelby Rogers (EE.UU.) por 0-6, 6-1 y 6-0

Kiki Bertens (HOL) a Irina-Camelia Begu (RUM) por 6-1 y 6-4

Arantxa Rus (HOL) a Magda Linette (POL) por 1-6, 6-3 y 6-4

Jelena Ostapenko (LET) a Liudmila Samsonova (RUS) por 6-1 y 6-4

Lauren Davis (EE.UU.) a Leylah Fernandez (CAN) por 6-4 y 6-2

Maria Sakkari (GRE) a Margarita Gasparyan (RUS) por 6-2 y 6-2

Svetlana Kuznetsova (RUS) a Marketa Vondrousova (RCH) por 6-2, 4-6 y 6-4

Alison Riske (EE.UU.) a Yafan Wang (CHN) por 7-6(5), 2-6 y 6-3

Arina Rodionova (AUS) a Kateryba Bondarenko (UCR) por 3-6, 7-6(5) y 6-0

Nao Hibino (JAP) a Shuai Peng (CHN) por 4-6, 7-6(6) y 6-3

Qiang Wang (CHN) a Pauline Parmentier (FRA) por 7-6(2) y 6-3

Camila Giorgi (ITA) a Antonia Lottner (ALE) por 6-3 y 6-3

Harriet Dart (GBR) a Misaki Doi (JAP) por 2-6, 6-4 y 7-6(6)

Caroline Garcia (FRA) a Madison Brengle (EE.UU.) por 6-7(5), 6-2 y 6-2

Alize Cornet (FRA) a Monica Niculescu (RUM) por 5-7, 6-1 y 6-0

Dayana Yastremska (UCR) a Kaja Juvan (ESL) por 6-1 y 6-1

Elena Rybakina (KAZ) a Bernarda Pera (EE.UU.) por 6-3 y 6-2

Karolina Muchova (RCH) a Kirsten Flipkens (BEL) por 6-3, 2-6 y 7-6(7)

Catherine Bellis (EE.UU.) a Tatjana Maria (ALE) por 6-0 y 6-2

Anna Blinkova (RUS) a Jasmine Paolini (ITA) por 7-5 y 6-4

Fiona Ferro (FRA) a Alison Van Uytvanck por 6-2 y 6-1

Greet Minnen (BEL) a Aliaksandra Sasnovich (BIE) por 7-6(3), 4-6 y 7-5

Yulia Putintseva (KAZ) a Su Wei Hsieh (TPE) por 6-1 y 6-3

Zarina Diyas (KAZ) a Amanda Anisimova (EE.UU.) por 6-3, 4-6 y 6-3

Laura Siegemund (ALE) a Coco Vandeweghe (EE.UU.) por 6-1 y 6-4

Danielle Collins (EE.UU.) a Vitalia Diatchenko (RUS) por 6-1, 3-6 y 6-4

Angelique Kerber (ALE) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) por 6-2 y 6-2

Priscilla Hon (AUS) a Kateryna Kozlova (UCR) por 6-3 y 6-4