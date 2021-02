Los resultados de la séptima jornada del Abierto de Australia

Sigue en vivo y online los resultados de los octavos de final del Abierto de Australia en AlAireLibre.cl.

Cuadro masculino

Felix Auger-Aliassime (CAN) vs. Aslan Karatsev (RUS), primer set, 1-0

Dominic Thiem (AUS) vs. Grigor Dimitrov (BUL), 01:00 horas.

Dusan Lajovic (SER) vs. Alexander Zverev (ALE), 04:30 horas

Novak Djokovic (SER) vs. Milos Raonic (CAN), 06:30 horas.

Cuadro femenino

Su-Wei Hsieh (CHN) venció a Marketa Vondrousova (RUS) por 6-4 y 6-2

Garbiñe Muguruza (ESP) vs. Naomi Osaka (JAP), tercer set, 6-4, 4-6, 4-3

Aryna Sabalenka (BIE) vs. Serena Williams (EE.UU.), 23:00 horas.

Iga Swiatek (POL) vs. Simona Halep (RUM), 05:00 horas.